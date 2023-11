Nach wochenlangem Kampf! Baby Indi ist um 1.45 Uhr in der Nacht gestorben

„Meine Tochter ist tot. Mein Leben endete um 1.45 Uhr“, wird Dean, der Vater der Kleinen, zitiert. Er und seine Frau seien voller Wut und Scham, ihre Herzen seien gebrochen: „Die Gesundheitsbehörden und die Gerichte haben nicht nur die Chance auf Leben genommen, sie haben es auch unmöglich gemacht, in Würde zu Hause zu sterben“, so Dean.

Es war bis zuletzt ein Ringen um Leben und Tod, doch schließlich mussten sich Indis Eltern geschlagen geben: Bereits vor Wochen hatte der Oberste Gerichtshof entschieden, die lebenserhaltenden Maßnahmen des Kindes einzustellen, untersagte zudem eine Verlegung von Indi in ein italienisches Krankenhaus. Am Wochenende wurden die Maschinen dann endgültig abgestellt.

Nach Tagen des Abschiednehmens starb Indi in der Nacht zu Montag in einem Hospiz in Großbritannien.