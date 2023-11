Nach Wintereinbruch zahlreiche Flüge in Frankfurt abgesagt

Mehr zum Thema

Wintereinbruch macht Lufthansa Probleme - IT-Störung behoben Der Wintereinbruch in Hessen hat der Lufthansa auch am Dienstag zu schaffen gemacht. Auf Lufthansa-Flügen von und nach Frankfurt könne es zu Verzögerungen kommen, zudem müsse auch mit der Streichung von Flügen gerechnet werden, teilte der Konzern am Vormittag mit. Die IT-Störung, die am Montag zusätzlich zu Problemen geführt hatte, sei inzwischen vollständig behoben. Wegen der Störung waren einzelne Kundenschnittstellen nach Angaben des Unternehmens zeitweise nur eingeschränkt erreichbar.

Neue Kampagne soll Autofahrer vor Wildunfällen warnen Rund 44 Mal kommt es rein rechnerisch jeden Tag zu einer unliebsamen Begegnung zwischen Wildtier und Autos auf einer hessischen Landstraße. 26 Straßenabschnitte gelten als besondere Schwerpunkte für Wildunfälle. Mit einer Plakataktion an 71 Standorten in der Umgebung wollen das hessische Verkehrsministerium und der Landesjagdverband nun Autofahrer für die Gefahren sensibilisieren, wie sie am Dienstag mitteilten.