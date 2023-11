Nach „Wetten, dass..?“-Abschied: ZDF dankt Gottschalk

Mehr zum Thema

Unfall mit vier Verletzten in Ludwigsburg Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto in Ludwigsburg auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem anderen Auto mit fünf Insassen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Samstagabend wurden vier Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren seien unversehrt geblieben.