Nach Waffenverbot: Polizei stellt zahlreiche Messer sicher

Stegner verurteilt Gewalt gegen Schiedsrichter Ex-SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat den Angriff auf seinen als Schiedsrichter in Sachsen-Anhalt aktiven Sohn verurteilt. Gewalt hat auf dem Fußballplatz nichts verloren, sagte Stegner am Mittwoch in Kiel. Sein ältester Sohn sei bei dem Vorfall am Wochenende in Halle leicht verletzt worden, wolle aber als Schiedsrichter weitermachen.