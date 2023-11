Nach Unfall von Schulbus Ursache weiter unklar

Mehr zum Thema

Zoll entdeckt Ringe in Teddybär-Füllung Zollbeamte haben in einem Paket zwei Ringe im Füllmaterial eines Teddybären entdeckt. Wie das Hauptzollamt Heilbronn am Dienstag mitteilte, hatte die 48-jährige Empfängerin das Paket ihrer Schwester aus Thailand als steuerfreie Geschenksendung deklariert.