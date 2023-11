Nach Unfall mit zwei Toten: Ermittlungen gegen Jugendliche

Nach einem schweren Unfall mit zwei Toten ist gegen die 15 Jahre alte Autofahrerin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss sich die Jugendliche unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem bestehe der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, hieß es.

Die 15-Jährige war am Samstagnachmittag im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt nach Angaben der Polizei in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls fiel der Baum demnach auf das Dach des voll besetzten Autos. Die Feuerwehr habe die fünf Fahrzeuginsassen befreien müssen. Ein 17- und ein 21-jähriger Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle. Die übrigen drei Personen im Auto im Alter von 15, 17 und 18 Jahren kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Inwiefern berauschende Mittel bei dem Unfall eine Rolle spielten und warum eine 15-Jährige am Steuer saß, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrerin sei eine Blutprobe entnommen worden. Zur Analyse des Tatgeschehens wurde zudem ein Gutachter herangezogen. Bislang habe man nur die 15-Jährige zum Unfallgeschehen befragen können, hieß es.