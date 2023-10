Nach Unfall auf A111: Tunnel stadteinwärts gesperrt

Mehr zum Thema

Einige Haushalte in Mitte am Dienstagmorgen ohne Strom In einigen Straßen in Berlin-Mitte gab es am Dienstagmorgen einen Stromausfall. Betroffen seien die Brunnenstraße, die Swinemünder Straße, die Veteranenstraße sowie die Wolliner Straße und Umgebung, wie der Stromnetzbetreiber Stromnetz Berlin informierte. In dem betroffenen Gebiet komme kein Strom aus der Leitung. Die Störung sollte nach Angaben des Netzbetreibers voraussichtlich bis 9.30 Uhr behoben sein.

Windböen und Wolken in Berlin und Brandenburg erwartet Windböen und Wolken erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei kommt es am Vormittag zu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach bleibt es im Tagesverlauf stark bewölkt. Ab Mittag klingt der Regen ab, zeitweise treten Windböen auf. Vereinzelt werden stürmische Böen erwartet - bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad. Nachts wird es weiterhin wechselnd bis stark bewölkt, örtlich regnet es etwas. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad im Norden Brandenburgs und 8 Grad in der Niederlausitz.