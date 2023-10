Nach Unfall auf A1 zwei Fahrstreifen Richtung Bremen frei

Nach einer Vollsperrung wegen eines Unfalls auf der Autobahn 1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind am späten Donnerstagabend wieder zwei Fahrstreifen Richtung Bremen geöffnet worden. Richtung Osnabrück bleibe die Vollsperrung weiterhin bestehen und könne noch bis mindestens Freitagmittag andauern, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Laut Polizei war der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstagmorgen von einem Auto zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg geschnitten worden. Daraufhin habe er die Kontrolle über den Sattelzug verloren und sei gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Das mit Waschmittel beladene Fahrzeug fing Feuer.

Der 55-Jährige konnte die Fahrerkabine selbst verlassen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten verletzte sich außerdem ein Feuerwehrmann. Auch er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Autobahn 1 wurde in der Folge für die Aufräum- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Eine zusätzliche Sperrung in Richtung Süden wurde auf der Autobahn 29 an der Anschlussstelle Ahlhorn eingerichtet. Die Höhe des Schadens am Sattelzug, der Brücke und der Fahrbahn war zunächst unklar.