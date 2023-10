Nach Tumulten bei Eröffnung - Buchmesse begrüßt Fachpublikum

Mehr zum Thema

Roth: Pro-Hamas-Jubel ist absolut inakzeptabel Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Jubelfeiern nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel auf das Schärfste verurteilt und zugleich einen besseren Schutz für jüdisches Leben in Deutschland gefordert. Leider gibt es auch die Bilder aus unserem Land, die zeigen, wie Anhänger der Hamas den Blutrausch feiern. Dafür kann und dafür darf es keine Toleranz geben. Das ist absolut inakzeptabel, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstagabend bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.