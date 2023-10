Nach Trennung von Oliver Pocher: Hier wohnt Amira jetzt!

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Amira Pocher in ein gemietetes Haus im Kölner Stadtteil Hahnwald eingezogen sein – nicht weit von ihrem Ex entfernt. Dem Bericht zufolge verfügen beide Häuser über Kinderzimmer für die gemeinsamen Söhne (2 und 3 Jahre alt). Trotz Trennung will das Paar an einem Strang ziehen, auch den gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ soll es weiterhin geben.

