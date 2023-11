Nach Trainerwechsel: Weltmeisterin Hinze gelingt Doppelsieg

Mehr zum Thema

Journalistin bei propalästinensischer Demo angegangen Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin soll eine Journalistin bei ihrer Arbeit behindert und körperlich angegangen worden sein. Die Einsatzkräfte hätten die Personalien der Tatverdächtigen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.