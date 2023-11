Nach Todesschuss: 18-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Mehr zum Thema

Hochwasser und Einschränkungen im Schiffsverkehr Die Regenfälle der vergangenen Tage haben in Rheinland-Pfalz vielerorts für steigende Pegelstände in den Flüssen gesorgt. Auf dem Rhein kommt es dadurch zu Einschränkungen in der Schifffahrt, wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Dienstag sagte.