Nach Tod von Einjährigem: Mutter schildert Überforderung

Mehr zum Thema

Segelboot ausgebrannt: Gutachter sieht Brandstiftung Der Brand eines Segelbootes in einem Hafen der Insel Ummanz (Vorpommern-Rügen) geht auf Brandstiftung zurück. Das haben die Untersuchungen der Brandreste im Hafen Waase durch einen Brandgutachter ergeben, wie eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei in Rostock am Montag sagte. Der Gutachter habe ausgeschlossen, dass ein technischer Defekt das Feuer am 26. September ausgelöst hat. Die Ermittler müssten nun klären, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handele, sagte die Sprecherin.

Auto rammt Damhirsch: Fahrerin verletzt Bei einem Zusammenstoß mit einem Damhirsch ist eine Autofahrerin in Westmecklenburg verletzt worden. Der Wagen der 73-Jährigen prallte am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 5 bei Pritzier (Ludwigslust-Parchim) mit dem Wildtier zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Seniorin kam in eine Klinik. Am Auto entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Wildtier überstand den Zusammenstoß nicht. Die Polizei in Westmecklenburg weist im Herbst immer wieder auf das erhöhte Wildunfallrisiko hin.