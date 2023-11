Nach Tod von 81-Jährigem: Anklage gegen Hundehalter erhoben

Mehr zum Thema

Brandenburgs Linksfraktion will sich stärker profilieren Brandenburgs Linksfraktionschef Sebastian Walter sieht in der Auflösung der Linken im Bundestag auch eine Chance für seine Fraktion. Das ist natürlich ein schwerer Schlag, sagte Walter am Dienstag in Potsdam. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Linke weiterhin dann als Gruppe im Bundestag mit 28 Abgeordneten eine sehr gute Arbeit leisten wird und wir auch hier ich denke mal die Chance nutzen werden, uns stärker zu profilieren. Die Linksfraktionen in den Ländern verständigten sich außerdem untereinander.

Auto rast in Neukölln fast in den Schifffahrtskanal Offenbar auf einer Verfolgungsfahrt hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist beinahe im Neuköllner Schifffahrtskanal gelandet. Der 36-Jährige wartete in der Nacht zu Dienstag an der Kreuzung Karl-Marx-Straße Ecke Erkstraße an einer roten Ampel, als ihm ein anderes Auto auf das Heck seines Wagens fuhr, wie die Polizei mitteilte. Als der 36-jährige ausstieg und zu dem Auto ging, soll dieses losgefahren sein.