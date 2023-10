Nach Temperaturrekord: Wind, Regen und Gewitter im Südwesten

Mehr zum Thema

Autofahrerin in Ludwigsburg fährt gegen Ampel Bei einem Unfall in Ludwigsburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach fuhr die Autofahrerin am Samstagmorgen mit ihrem Wagen gegen eine Ampel, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.