Nach „Take Me Out“ ist vor dem Date! So lief's bei Footballer Justus und Eileen in der Limo

Take Me Out Football-Special: Philipp & Elsa

Er ist ein Macher, eine Schulter zum Anlehnen – und er kann Bier aufmachen! Nachdem sie sich bei „Take Me Out“ das Date mit Footballer Philipp geschnappt hat, ist für Single-Lady Elsa klar: „DAS ist für mich ein richtiger Mann!“ Entsprechend wohl fühlt sie sich an seiner Seite und erzählt ihm auf der Limousinenfahrt zum ersten Date, worauf sie bei Männern eben nicht steht. Dumme Anmachsprüche und schlechte Artikulation - beide Red Flags kann Philipp zum Glück nicht bedienen. Im Gegenteil: Hilfsbereit, wie der Dresdener ist, bietet er seiner Angebeteten, die von sich selbst sagt, nicht flirten zu können, auch gleich ein bisschen Nachhilfe in diesen Dingen an.

Auf welche heiklen Fragen die beiden in der Limo noch zu sprechen kommen, zeigen wir in unserem Video. Danach geht’s auch für dieses Pärchen erst mal zum gemeinsamen Dinner. Und dann? „Und danach gehen wir heiraten!“, platzt es gut gelaunt aus Elsa heraus. Das lassen wir an dieser Stelle einfach mal so stehen. (gdu)