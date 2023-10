Nach Sturmflut kehrt Schleswig langsam zur Normalität zurück

Mehr zum Thema

Zerstückelte Leiche gefunden: Zweiter Verdächtiger in Haft Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einer Wohnung in Greifswald im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns ist auch gegen einen zweiten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dabei handele es sich um einen 28-Jährigen, der sich am Wochenende nach kurzer Flucht gestellt hatte, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der dpa. Er sei am Montag in Haft gekommen. Zuvor war bereits ein 27-Jähriger in Haft genommen worden, der am mutmaßlichen Tatort festgenommen worden war.

Lila Bäcker will Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Die Backkette Lila Bäcker hat große Schwierigkeiten und will sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung neu aufstellen. Die Kunden merken davon zunächst nichts. Ein vorhergehender Neustart liegt nicht lang zurück.