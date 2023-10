Nach Sturm deutsch-dänischer Fährverkehr wieder angelaufen

Mehr zum Thema

Wasserstände an der Ostsee deutlich gesunken Mit dem Abflauen des Oststurms sind die Wasserstände an der Ostseeküste in der Nacht wieder gesunken. In Flensburg lag der Pegel nach Daten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung um 6.00 am Uhr am Samstag noch 1,63 Meter über dem Normalwert. In der Nacht war das Wasser auf mehr als 2,20 Meter über den Normalwert gestiegen und hatte zahlreiche Straßen überflutet. In Eckernförde betrug der Wasserstand um 6.00 Uhr noch 1,57 Meter über normal. Der Höhepunkt lag bei etwa 2,10 Meter. In Wismar blieb der Wasserstand in der Nacht unterhalb von 1,60 Meter und sank bis zum frühen Morgen auf weniger als 1,50 Meter.