Nach Sprengstoffwurf Anklage wegen versuchten Mordes erhoben

Mädchen auf Fahrrad von Auto erwischt und schwer verletzt Ein Mädchen ist auf ihrem Fahrrad in Ulm von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte beim Linksabbiegen die 12-Jährige, die auf dem Radweg fuhr, nach ersten Erkenntnissen übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3000 Euro.

Alter von 53: Arslan will Karriere mit großem Titel beenden Box-Oldie Firat Arslan will seine lange Profikarriere mit einem großen Titel beenden. Ich will der älteste Box-Weltmeister werden, den es bislang gab, sagte der 53-Jährige der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Donnerstag). Arslan kämpft am Samstag (18.30 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena gegen den 18 Jahre jüngeren Edin Puhalo aus Bosnien-Herzegowina um den WBA-Gold-World-Titel im Cruisergewicht.