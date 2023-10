Nach SPD-Wahlpleite: Jusos fordern personellen Neuanfang

Mehr zum Thema

Waigel fordert härtere Linie gegen Freie Wähler und AfD Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel fordert ab sofort einen härteren CSU-Kurs gegenüber den Freien Wählern und der AfD. Das CSU-Ergebnis bei der bayerischen Landtagswahl sei passabel gewesen, aber jetzt sei die Schonzeit gegenüber den Freien Wählern vorbei, sagte der einstige CSU-Vorsitzende am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Man lasse sich auf Dauer nicht gefallen, dass jemand im Jagdgebiet der CSU wildert.