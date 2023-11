Gigi hat sich auf RTL-Anfrage bisher noch nicht zur Trennung geäußert. Doch der Schmerz scheint bei dem sonst so hart gesottenen TV-Gigolo tief zu sitzen. „Wir sind absolut enttäuscht von Dana, die nun versucht jeden Spot auf Gigi zu richten. Eine Beziehung kann mal scheitern und das ist okay. Jedoch binnen einer Woche sofort an die Öffentlichkeit zu gehen und diverse Interviews zu geben, gehört nicht zur normalen Bewältigung der Trennung und erst recht trägt es nicht dazu bei, Frieden zu stiften und das Thema zu beenden. Im Gegenteil: Es heizt alles nur noch mehr an. Aber warum, wenn es doch eigentlich geklärt ist zwischen beiden? Geht es hier eventuell um PR? Das muss jeder für sich einordnen“, so Gigis Manegement.

Ob Gigi sich doch noch persönlich zu Wort meldet, bleibt abzuwarten. Erst mal scheint der 24-Jährige jedenfalls noch ein wenig Zeit für sich zu brauchen. (ngu)