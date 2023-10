Nach Schuss auf 21-Jährigen: Polizei durchsucht Wohnungen

Knapp sechs Wochen, nachdem ein 21-Jähriger in Charlottenburg angeschossen worden ist, hat die Polizei drei Wohnungen in Berlin und Brandenburg durchsucht. Gegen drei Männer im Alter von 28, 33 und 34 Jahren werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit. In den Wohnungen der Verdächtigen seien verschiedene Beweismittel sichergestellt worden. Zwei Männer trafen die Polizisten an. Von ihnen wurden persönliche Daten gesichert, danach kamen sie wieder auf freien Fuß.

Hintergrund der Ermittlungen ist eine Auseinandersetzung am 5. September. Damals wurden der 21-Jährige und ein weiterer Mann von einer achtköpfigen Gruppe angegriffen. Der Jüngere erlitt dabei eine Schussverletzung im rechten Unterschenkel, der 28-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Die Täter flüchteten zunächst unerkannt. Die Gründe für die Tat in der Kaiser-Friedrich-Straße sind laut Ermittlern weiterhin unbekannt.