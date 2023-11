Nach Schüssen in Mercedes-Werk: Prozessbeginn in Stuttgart

Mehr zum Thema

Freiburgs Ziel: Ein Sieg, um in Europa zu überwintern Mit einem Heimsieg in der Europa League gegen den serbischen Club TSC Bačka Topola könnte der SC Freiburg das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb sicherstellen. Das ist auch das von Christian Streich ausgegebene Ziel am Donnerstagabend (21.00/RTL und RTL+). Zwar steht dann noch nicht fest, ob es in der Conference League oder der Europa League weitergehe, so Streich. Wichtig sei aber, dass es international überhaupt eine Fortsetzung gebe.