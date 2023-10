Nach Schüssen in Herford: 42-Jähriger aus U-Haft entlassen

Mehr zum Thema

Schüsse bei Raubüberfall: Täter flüchten ohne Beute Bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Essen am Montagabend haben maskierte Täter mehrere Schüsse abgefeuert - vermutlich aus Schreckschusswaffen. Sie flüchteten jedoch nach Gegenwehr mehrerer Zeugen ohne Beute, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Räuber mit Wurf eines Bierkastens in die Flucht geschlagen Mit dem Wurf eines Bierkastens hat ein Kioskbesitzer in Düsseldorf einen maskierten Räuber in die Flucht geschlagen. Der Kasten habe am Dienstag neben dem Räuber einen Verkaufsständer getroffen, der deswegen umgekippt sei, berichtete die Polizei am Mittwoch in Düsseldorf.