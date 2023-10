Nach Schüssen in Berlin-Weißensee: 47-Jähriger festgenommen

Mehr zum Thema

Wahl von Verfassungsrichter im ersten Wahlgang gescheitert Im Brandenburger Landtag ist die Wahl eines neuen Verfassungsrichters im ersten Wahlgang gescheitert. Keiner der beiden Kandidaten für die Nachfolge von Regisseur Andreas Dresen bekam am Donnerstag die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit von 59 Stimmen der Abgeordneten. Der von den Koalitionsfraktionen SPD, CDU und Grünen vorgeschlagene Bundesverwaltungsrichter Andreas Koch erhielt 47 Stimmen, und der von der Fraktion BVB/Freie Wähler vorgeschlagene Arbeitsrichter André von Ossowski kam auf 32 Stimmen. Daraufhin trat Koch als der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem zweiten Wahlgang erneut an.

Appell an Letzte Generation: Aktionen unterlassen Angesichts der angespannten Sicherheitslage in Berlin infolge der Krieges im Nahen Osten hat Innensenatorin Iris Spranger an die Gruppe Letzte Generation appelliert, Straßenblockaden und andere Aktionen zu unterlassen. Die Polizei werde momentan an anderen Stellen gebraucht, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus und verwies auf den Schutz jüdischer Einrichtungen und Gewalt bei pro-palästinensischen Demonstrationen.