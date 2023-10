Nach Schüssen auf Auto mit einer Verletzten: Verdächtige

Mehr zum Thema

Deutliche Abkühlung in Nordrhein-Westfalen Zur Wochenmitte wird es in Nordrhein-Westfalen kühler als noch an den Tagen zuvor. Am Mittwoch liegen die Temperaturen zwischen 16 bis 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu wird es heiter bis wolkig. Regen ist nur vereinzelt möglich. Auch die Nacht bleibt trocken bei Temperaturen von 12 bis 7 Grad.

Mutter und Kind angefahren: Junge weiter in Lebensgefahr Nach der mutmaßlich gezielten Auto-Attacke auf eine Frau und ihr Kind in Duisburg schwebt der Junge weiterhin in Lebensgefahr. Sein Zustand ist unverändert, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der 25-jährige Vater soll seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn am Sonntag absichtlich mit einem Wagen angefahren haben und anschließend auf die Frau eingeschlagen und -getreten haben. Die 19-Jährige starb später im Krankenhaus an ihren schweren Kopfverletzungen.