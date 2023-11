Nach Schockanruf: Betrügern Bargeld und Schmuck übergeben

Eine 89-Jährige hat nach einem Schockanruf ihr gesamtes Vermögen und ihren Schmuck an einen Betrüger in Dachau übergeben. Am Mittwoch bekam die Frau einen Anruf von jemandem, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Anruferin sagte demnach, sie habe einen Unfall verursacht und könne nur mit einer Barzahlung einer Haftstrafe entgehen. Daraufhin hob die 89-Jährige ihr gesamtes Vermögen ab, nahm ihren Schmuck und gab beides einer unbekannten männliche Person. Einen Tag später vertraute sie sich ihrem Sohn an, der die Polizei verständigte.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Mittwoch in München: Eine über 80 Jahre alte Frau bekam einen Anruf, wieder gab sich ein Betrüger als ihr Angehöriger aus, der einen tödlichen Unfall verursacht haben soll. Nur gegen eine Kaution über mehrere Zehntausend Euro, so der vermeintliche Angehörige, dürfe er gehen. Deshalb übergab die Frau kurze Zeit später mehrere Zehntausend Euro in bar an einen unbekannten Abholer.