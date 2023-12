Nach Schneechaos Bahnverkehr in Bayern weiter eingeschränkt

Mehr zum Thema

Nach Drohung in Göppingen: Bayerns Behörden sensibilisiert Nach der Drohung gegen einen Weihnachtsmarkt in Göppingen sind die Sicherheitsbehörden in Bayern sensibilisiert. Das teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Allerdings lägen zurzeit keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung speziell für Christkindlmärkte im Freistaat ableiten lasse.

Verkehrschaos und Schneevergnügen: Wintereinbruch in Bayern Ein ungewöhnlich starker Wintereinbruch beschert Bayern Schnee, Eis und Verkehrschaos. Am Sonntag entspannt sich die Lage schrittweise: Flugzeuge heben in München wieder ab, erste Züge rollen an. Viele Sonntagsausflügler genießen die schönen, sonnigen Seiten des Winters.