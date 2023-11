Nach Rhein-Hochwasser überall in NRW sinkende Pegelstände

Nach dem Rhein-Hochwasser der vergangenen Tage gibt es überall in Nordrhein-Westfalen wieder sinkende Pegelstände. In Emmerich am Niederrhein direkt an der deutsch-niederländischen Grenze wurde der Höchstwert am Mittwochnachmittag erreicht. Weiter flussaufwärts in Köln und Duisburg waren die Pegelstände nach Angaben des Hochwasservorhersagedienstes schon wieder deutlich zurückgegangen.

In den vergangenen Tagen waren dort Rad- und Fußwege am Ufer überflutet worden, Bänke standen im Wasser. Die Lage wurde aber in keiner nordrhein-westfälischen Stadt kritisch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen auch nicht mit ergiebigem Regen, der die Lage an den Flüssen noch einmal verschärfen könnte. In Köln müssen Schiffe trotzdem weiterhin in der Flussmitte und mit gedrosseltem Tempo fahren. Die Hochwassermarke, ab der die entsprechenden Einschränkungen für die Schifffahrt greifen, könnte laut Prognose am Freitagmorgen wieder unterschritten werden.