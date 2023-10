Nach Regen am Wochenende verstärkt sich Hochdruckeinfluss

Mehr zum Thema

60-Jähriger beim Kochen eingeschlafen: Sieben Verletzte Sieben Menschen haben wegen eines angebrannten Essens in einem Mehrfamilienhaus in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein 60-jähriger Bewohner des Hauses sei ersten Erkenntnissen zufolge am späten Freitagabend während des Kochens eingeschlafen, teilte die Polizei Minden-Lübbecke mit. Durch das verbrennende Essen auf dem Herd habe sich dichter Rauch entwickelt, der sich anschließend im gesamten Haus verteilt habe.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Würselen (Städteregion Aachen) ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte fanden ihn nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Würselen in der Nacht zum Sonntag tot in einem Zimmer der Brandwohnung auf. Er sei ungefähr 50 Jahre alt gewesen. Die Feuerwehr habe darüber hinaus einen Menschen mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss des betroffenen Mehrfamilienhauses gerettet. 13 weitere Anwohnerinnen und Anwohner hätten das Gebäude noch selbstständig verlassen können. Sie alle seien unverletzt geblieben, sagte der Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen.