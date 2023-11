In einem Interview mit der Bild-Zeitung schätzt die Tochter von Roberto Blanco den Streit zwischen den Noch-Eheleuten Klein ein: „Ich hatte den Eindruck, dass Iris mehr die Nähe zu Peter sucht als umgekehrt. Er ist immer ein bisschen vor ihr geflohen.“



Dabei hat anfangs alles den Anschein gemacht, als sei die Katzenberger-Mama in den Container gekommen, um so richtig auszuteilen. „Ich werde auf jeden Fall da drinnen ‘ne Bombe platzen lassen. Ich freue mich, wenn auch er ausflippt“, sagte sie in der ersten Folge der Show.