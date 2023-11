Nach Pokal-Aus: Streich verteidigt platte Freiburger

Trainer Christian Streich erklärt die Pokal-Blamage gegen Paderborn auch mit den vielen Ausfällen und Spielen der Breisgauer. Es würden „ganz, ganz harte Wochen warten“, prophezeit er.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat seine Mannschaft nach der Pokal-Blamage gegen Fußball-Zweitligist SC Paderborn in Schutz genommen. Die Jungs tun alles, sagte der 58-Jährige nach dem 1:3 (0:2) des Europa-League-Starters in der zweiten DFB-Pokal-Runde am Mittwochabend. In der zweiten Halbzeit hätten sie sich dagegen gestemmt. Dennoch sei der SCP besser gewesen und habe verdient gewonnen.

Schon die ganze Saison über habe Freiburg zu wenige fitte Spieler, zu viele Verletzungen, sagte Streich. Bei der Vielzahl der Spiele in der Liga, in der Europa League und im Pokal mache sich das bemerkbar. Es sei nun wichtig, dass man die Jungs in Schutz nimmt und es realistisch betrachtet, sagte der Coach über die vierte Niederlage der Badener in den vergangenen sechs Pflichtpartien. Wir müssen alle Kräfte bündeln, forderte Streich. Es gehe nun darum, durch ganz, ganz harte Wochen durchzukommen.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Freiburger Borussia Mönchengladbach, am darauffolgenden Donnerstag steht das Europa-League-Rückspiel gegen den serbischen Vertreter FK TSC Bačka Topola an. Es ist unsere eigene Schuld, dass wir wieder in den Europapokal gekommen sind, sagte Streich mit gequältem Lächeln. Es ist wunderbar. Aber es ist total scheiße, wenn du viele Spieler hast, die nicht bei 100 Prozent sind.