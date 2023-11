Nach Pokal-Aus: Leipzig will in Mainz gieriger sein

Mehr zum Thema

Sachsens Linke setzt Parteitag mit Vorstandswahlen fort Auf einem Parteitag an diesem Wochenende in Chemnitz wollen sich die Linken auf das Wahljahr einstimmen. Am Samstag werden die beiden Vorsitzenden gewählt. Parteichef Stefan Hartmann und die Co-Vorsitzende Susanne Schaper wollen die sächsischen Linken als Spitzenkandidaten in den Landtagswahlkampf führen. Zuvor wird Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zu den Delegierten sprechen. Nach der Kommunalwahl und der Europawahl im Juni 2024 folgt am 1. September die Landtagswahl.