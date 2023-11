Nach Platzwunde: Timo Kastening gibt Entwarnung

Mehr zum Thema

Möglicherweise letzte Wolfsheulnacht in Hanauer Wildpark Die beiden Tundrawölfe Aslan und Monja haben noch einmal eine Chance, vor großem Publikum zu heulen. Ob die Vollmond-Veranstaltung eine Zukunft hat, hängt jetzt vor allem an der Wölfin. Und die hat zuletzt etwas gezickt.