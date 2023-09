Lese-Tipp: Olli darf zu Amiras Geburtstag kommen - unter einer Bedingung!

Am heutigen Freitag (29. September) feiert die Zweifach-Mama ihren großen Tag – mit all ihren Freunden, der Familie und ja, auch mit Olli. Doch Amira stellte im Vorfeld schon klar, dass der Moderator ohne Perücke kommen müsse und er nicht länger als zwei Stunden bleiben darf. „Ich habe Perücken-Verbot, keine Parodien, darf maximal zwei Stunden kommen, mich nicht in den Mittelpunkt stellen“, sagt der Comedian ins Mikro. Dazu sagt Amira lachend: „Ja gut, dann halt drei Stunden und trag was du willst.“ Wir sind gespannt, was sich Olli dieses Mal für seine Ex einfallen lässt. (msu)