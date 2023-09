Nach nebligem Morgen zeigt sich die Sonne in Thüringen

Mehr zum Thema

Stellantis schließt Abteilung am Opel-Stammsitz Rüsselsheim Die Opel-Mutter Stellantis trimmt die Traditionsmarke seit der Übernahme 2017 auf Effizienz. Nun will der Autokonzern in Rüsselsheim einen weitere Abteilung dichtmachen.

Flüchtlingsrat: Erstaufnahme für bessere Strukturen nutzen Hohe Flüchtlingszahlen, kaum Platzangebot: In Thüringen führt das wie andernorts in Deutschland zu überfüllten Unterkünften und Reibereien zwischen Land und Kommunen. Doch wie geht es den Betroffenen?