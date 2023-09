Nach Nebel scheint in Hessen die Sonne

Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, erwartet die Menschen in Hessen am Mittwoch erneut Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen am Tag Werte zwischen 24 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Morgen kann demnach gebietsweise Nebel auftreten, der sich aber im Laufe des Vormittags auflöst. Es wird heiter bis sonnig und bleibt trocken. In der Nacht zu Donnerstag kühlt es ab auf 14 bis 8 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es laut DWD meist heiter und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad, in den Bergen bei 21 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Am Freitag nimmt die Bewölkung dann im Tagesverlauf zu und es regnet teilweise. Es besteht den Meteorologen zufolge eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad.