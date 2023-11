Nach Morden im Wohnheim: Kommission legt Zwischenbericht vor

Mehr zum Thema

Beteiligung an Raffinerie: Alcmene vor Gericht erfolgreich In einem Rechtsstreit um die Beteiligung an der Ölraffinerie PCK in Schwedt hat die österreichische Alcmene GmbH mit einer Klage gegen das Bundeswirtschaftministerium einen Erfolg erzielt. Das Unternehmen wehrte sich vor dem Berliner Verwaltungsgericht dagegen, dass das Wirtschaftsministerium im Herbst 2022 die Prüfung eines Einstiegs von Alcmene bei der Raffinerie eingestellt hatte. Dies sei rechtswidrig gewesen, entschied das Verwaltungsgericht nach langer Verhandlung am Dienstagabend. Der Erwerb des Shell-Anteils an der Raffinerie von 37,5 Prozent gelte nach den Vorschriften der Außenwirtschaftsverordnung als freigegeben, hieß es in einer Gerichtsmitteilung am Mittwoch.