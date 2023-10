Nach Messerattacke auf 27-Jährige: Anklage erhoben

Mehr zum Thema

Ministerium: Wölfin hat Schafe und Ziegen gerissen Eine Wölfin hat drei Schafe und vier Ziegen in der Gemeinde Feldberg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gerissen. Das Tier sei in der Region bereits bekannt, das Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik habe bestätigt, dass die Wölfin verantwortlich sei, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Wolfsfähe mit dem Codenamen GW2407f hatte im laufenden Jahr Nachwuchs bekommen, wie eine Sprecherin sagte.

VfB testet in Länderspielpause gegen Wehen Wiesbaden Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bestreitet in der anstehenden Länderspielpause ein Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Die Partie am 12. Oktober finde aus organisatorischen Gründen aber ohne Zuschauer statt, teilten die Schwaben am Mittwoch mit. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft der aktuell zweitplatzierte VfB in der Liga auf den VfL Wolfsburg.