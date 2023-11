Nach Matthew Perrys Tod: „Friends“-Star Courteney Cox erstmals gesichtet

Am Samstag (28. Oktober) wurde der Serienstar tot in seinem Whirlpool vorgefunden. Die Todesursache ist noch ungeklärt. Wie TMZ unter Berufung auf Quellen der Strafverfolgungsbehörde berichtet, soll Matthew Perry jedoch nicht an einer Überdosis Fentanyl oder Meth gestorben sein.

Jetzt werden weitere toxikologische Tests durchgeführt – mit dem engdültigen Ergebnis der Rechtsmedizin werde man in etwa vier bis sechs Monaten rechnen. (dga)