Nach Kritik: Eder für mehr Austausch zu Jagdgesetz

Hubschrauberstaffel der Polizei trainiert an Rettungswinde Die Polizeihubschrauberstaffel hat am Freitag in Winningen (Landkreis Mayen-Koblenz) den Umgang mit Rettungswinden geübt. Es sei das erste Mal, dass rheinland-pfälzische Polizeihubschrauberpiloten und Bordtechniker für kommende Einsätze an der Rettungswinde ausgebildet werden, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Trainiert wurde demnach an einer externen Maschine, auch Höhenretter der Berufsfeuerwehr Koblenz waren beteiligt.