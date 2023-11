Nach Krawallen: Eintracht Frankfurt empfängt Saloniki

Die Fußballer von Eintracht Frankfurt erwartet in der Conference League eine wegweisende Partie. Im Duell mit PAOK Saloniki können die Hessen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) einen riesigen Schritt in Richtung Gruppensieg machen. Nur mit einem Sieg würde die Eintracht an den Gästen aus Griechenland vorbeiziehen. Dass beide Clubs in Europa überwintern, ist bereits vor dem 5. Spieltag sicher. Fünf Tage nach den schweren Krawallen beim Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart wird mit großer Spannung erwartet, ob es im Stadion diesmal friedlich bleibt. Am Samstag waren über 200 Personen verletzt worden.