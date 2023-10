Mehr zum Thema

Lastwagen umgekippt: Bitumen auf Grünfläche ausgelaufen Ein mit Bitumen beladener Lastwagen ist am Freitag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) umgekippt und ausgelaufen. Das Bitumen ergoss sich über eine Fläche von geschätzten 60 Quadratmetern auf eine angrenzende Grünfläche, wie die Polizei mitteilte. Bitumen ist ein Erdölprodukt, das etwa für den Straßenbau verwendet wird.

Mann wird von drei jungen Unbekannten beraubt Ein 26-Jähriger ist in Stuttgart von drei unbekannten jungen Männern beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben die unbekannten Täter dem 26-Jährigen am Samstagmorgen sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel aus den Hosentaschen entnommen. Daraufhin besprühte ihn ein Täter mit Pfefferspray. Die drei Unbekannten flohen in verschiedene Richtungen. Ein 30-jähriger Begleiter des 26-Jährigen verfolgte einen Täter, der das gestohlene Mobiltelefon fallen ließ. Die drei Täter seien unter 18 Jahren alt gewesen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.