Nach Jubel für Hamas: Woidke fordert hartes Vorgehen

Gegen Israel-Hass auf deutschen Straßen und Unterstützung für die Attacken der islamistischen Hamas muss der Rechtsstaat nach den Worten des brandenburgischen Ministerpräsidenten mit aller Konsequenz vorgehen. Wir müssen diese widerwärtigste Form des Antisemitismus mit allen Mitteln, die uns die Gesellschaft, aber auch der wehrhafte Rechtsstaat bietet, bekämpfen, sagte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch bei einem Treffen mit dem israelischen Botschafter Ron Prosor in Potsdam. Menschen, die noch dazu teilweise mit einem Fluchthintergrund zu uns gekommen sind und hier einen Asylantrag in Bearbeitung haben und sich auf die Straße stellen, und «Tod Israel rufen, gehören nicht in dieses Land.» Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson. Wer sich danach nicht richten will, hat hier nichts verloren, sagte Woidke.

Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun hatte den Hamas-Angriff auf Israel am Samstag gefeiert, indem es Süßigkeiten in Berlin verteilt hatte. Teils gab es Jubel-Szenen auf deutschen Straßen. Woidke will das Thema auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag ansprechen.

Der Botschafter Israels, Prosor, sagte, Unterstützer des Terrors der Hamas müssten in Deutschland bestraft werden. Man müsse nun die Samthandschuhe wegwerfen. Zugleich betonte er, wie wichtig die Solidarität Deutschlands mit Israel auch in den kommenden Wochen sei - ohne Wenns und Abers. Israel habe mit dem Angriff der Terror-Organisation Hamas am 7. Oktober ein Trauma erlebt. Oberste Priorität habe es nun, die Terror-Infrastruktur zu vernichten. Prosor traf am Mittwoch in Potsdam Vertreter der Landesregierung und mehrerer brandenburgischer Unternehmen zu einem Gespräch.

Ministerpräsident Woidke betonte: Wir stehen fest zusammen und lassen uns nicht von Terroristen unsere Zusammenarbeit kaputt machen. Brandenburg stehe auch bereit, um Hilfe zu leisten etwa im medizinischen Bereich. Wir werden alles tun, was wir tun können, um den Menschen in Israel zu helfen.

Das brandenburgische Wirtschaftsministerium sagte am Mittwoch eine im November geplante Reise mit einer Wirtschaftsdelegation nach Israel ab. Die Auslandsvisite sei angesichts der Sicherheitslage auf einen bislang noch nicht bekannten Termin verschoben. Es wird geprüft, ob es digitale Möglichkeiten der Vernetzung gibt, um die enge Verbundenheit zu Israel beizubehalten, teilte das Ministerium mit. Ob Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) möglicherweise wie geplant nach Israel reisen wird, war zunächst unklar.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag Israel überfallen und das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Die israelische Armee reagiert mit massiven Gegenschlägen.