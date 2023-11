Nach Ja-Wort auf die Malediven: „Doc Caro“ hat geheiratet

Mehr zum Thema

Kreisfreie Städte klagen wegen Finanzgesetz gegen Land NRW Erneut haben acht kreisfreie Städte aus Nordrhein-Westfalen beim Verfassungsgerichtshof des Landes Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das teilte der Gerichtshof am Montag in Münster mit. Nach einer Klage gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für das Jahr 2022 gehen Bonn, Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster, Solingen und Wuppertal jetzt auch gegen das Gesetz für das Jahr 2023 vor. Sie beklagen stellvertretend für alle kreisfreien Städte eine Ungleichbehandlung im kommunalen Finanzausgleich des Landes. Wann die Beschwerden verhandelt werden, ist noch offen.

Mann soll Mädchen online zu Nacktfotos gedrängt haben Ein 51-Jähriger steht seit Montag unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs ohne Körperkontakt vor dem Kölner Landgericht. Er soll Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren in Internet-Chats dazu gebracht haben, ihm Nacktbilder zu schicken. Bekam er tatsächlich Aufnahmen zugeschickt, soll er seine Opfer erpresst haben: Weigerten sich die Opfer, ihm weitere Aufnahmen zu schicken, habe der Angeklagte gedroht, bereits in seinem Besitz befindliche Bilder und Videos im Internet zu veröffentlichen oder an Mitschüler der Opfer oder das Jugendamt zu verschicken, hieß es in der Anklageschrift.

RTL