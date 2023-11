Nach Haushaltsurteil: Habeck will Minister treffen

Mehr zum Thema

Umgekippter Gefahrguttransporter: A2 weiter gesperrt Wegen eines umgekippten Gefahrguttransporters bleibt die A2 bei Burg weiterhin in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der mit Flüssiggas beladene Tanklastwagen war am Freitagmorgen in Richtung Berlin im Bereich einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde demnach leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar.

Durchsuchungen nach Raub: Tatverdächtiger festgenommen Nach einem mutmaßlichen Raub in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) im Februar hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Zuge der Durchsuchungen in Dessau-Roßlau, Zörbig und Aken wurden am Dienstag mehrere tatrelevante Gegenstände gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Freitag mitteilten. Der 23-jährige Verdächtige sei festgenommen und einem Richter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl gegen ihn erlassen habe.