Nach Handgranatenfund: Tatverdächtiger wieder entlassen

Nach dem Fund einer Handgranate in einer S- und U-Bahnstation in der Frankfurter Innenstadt Ende Oktober hat die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, hat sich der Tatverdacht gegen den Mann aber nicht erhärtet - er wurde wieder entlassen. Demnach hatten Polizeibeamte die Wohnung des 19-jährigen Frankfurters nach einem Hinweis in den sozialen Medien bereits Anfang November durchsucht.

Die Polizei veröffentlichte wenige Stunden nach dem Fund Aufnahmen eines Tatverdächtigen, die eine Überwachungskamera aufgezeichnet hatte. Laut Staatsanwaltschaft werden bei der Polizei eingegangene Hinweise abgearbeitet, die Ermittlungen dauern weiter an.

Nähere Angaben zu Art und Herkunft der Granate konnte die Staatsanwaltschaft nicht machen. Das Gutachten des Hessischen Landeskriminalamts stehe noch aus, teilte der Sprecher mit. Es habe sich allerdings erhärtet, dass es sich um eine scharfe Handgranate gehandelt habe.