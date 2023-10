Nach Fund von toter Frau: Haftbefehl gegen Jugendlichen

Mehr zum Thema

Stich in den Oberbauch: Prozess um versuchten Totschlag Wegen versuchten Totschlags nach einem Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel muss sich ein 44 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Zum Prozessauftakt am Donnerstag äußerte sich der Angeklagte weder zu den Vorwürfen noch zu seinen persönlichen Verhältnissen.