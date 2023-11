Nach FDP-Aus ist auch Volksbegehren XXL-Landtag vom Tisch

Mehr zum Thema

Mann übergibt Geld an Betrügerin und hält sie fest Ein 58-Jähriger hat in Coburg nach einem Schockanruf eine fünfstellige Summe an eine mutmaßliche Betrügerin übergeben. Dann ist er aber misstrauisch geworden und hat die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die 18-Jährige sitzt mittlerweile in U-Haft, so die Polizei am Freitag.

Zwei Männer in U-Haft nach Bierkrug-Schlägerei Knapp drei Monate nach zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen bei einem Schützenfest in Oberfranken hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Den beiden 25 und 27 Jahre alten Männer werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die beiden Deutschen sollen Ende August einen 40-Jährigen mit einem Bierkrug geschlagen haben. Als der Mann schon am Boden lag, sollen sie ihn weiter getreten und geschlagen haben.