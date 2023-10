Kalle will eine Entschuldigung!

„Hallo Fahrradfahrer, du hast mich heute Morgen am 30. September um 10.00 Uhr angefahren.“ So beginnt der Brief des 4-Jährigen, der nach seinem Fahrradunfall in der Bremer Innenstadt total schockiert ist. Denn der Verursacher soll den Jungen einfach allein zurückgelassen haben.